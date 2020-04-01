تفاصيل عملية نوعية لقوات ”الشرعية“ بـ”صرواح“ أجهزت على 3 كتائب حوثية بكامل عتادها كانت مجهزة لاقتحام ”مأرب“ ونسفت جهود شهرين من التدريب والاستعداد ..

الإثنين 20 إبريل-نيسان 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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اطلقت قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل، الاثنين 20 أبريل/نيسان، عملية عسكرية نوعية، في جبهة صرواح غربي مأرب، بمساندة طيران التحالف بقيادة السعودية، تمكنت خلالها من احباط هجوما للمليشيات الحوثية وأسفرت عن قتلى وأسرى بالعشرات.

مصادر ميدانية قالت لـ”مأرب برس“، ان ”قوات الجيش الوطني والقبائل أجهزت، اليوم، على ثلاث كتائب للمليشيا الحوثية كانت تستعد منذ شهرين للالتفاف على جبهة صرواح عبر مناطق بين صرواح وبني ضبيان“.

وأوضحت المصادر ان ”الكتائب الحوثية كانت تتحضر للهجوم بإمكانيات كبيرة ويقودها ما يسمى أركان المنطقة العسكرية للحوثيين في صرواح المدعو، ابو عصام زريب، الذي بات مصيره مجهول“.

وأشارت الى ان ”العملية تمت بعد رصد دقيق طيلة الفترة الماضية وتم مباغتة قوات العدو عند بدء انطلاقتها في الهجوم“، مبينة ان ”الهجوم المخطط له من قبل المليشيات كان المسار الاساسي وورقة القوة التي كانت تعتمد عليها المليشيات لتحقيق اختراق نحو مأرب“.

إلى ذلك نقل مراسل قناة الفضائية اليمنية في محافظة مأرب الزميل " عبدالله أبو سعد " أن من بين الأسرى قيادات ميدانية كبيرة بعضهم اصابتهم بالغة ويتلقون الرعاية الممكنة، مبينة ان ”حالة ارباك كبيرة في قوات العدو، وان وحدات خاصة من قوات الجيش لا تزال تتعقب الفارين من العناصر الانقلابية في الجبال“.

وقالت المصادر ان قوات الجيش والمقاومة تمكنت ايضا من تطهير ميسرة جبهة صرواح بعد معركة شرسة بدأت فجر اليوم.

واكدت انه تم تحرير ميسرة الميسرة في جبهة صرواح بالكامل، وتقدم القوات الحكومية مسافة 12 كيلو متر ووصلت الى منطقة (ام رقاع) ، مشيرة الى ان طيران التحالف ساند قوات الجيش أثناء العملية.

وعثرت قوات الجيش الوطني، في متارس مليشيا الحوثي بعد السيطرة عليها، على تموينات غذائية مقدمة من الأمم المتحدة، شاهد الفيديو التالي: