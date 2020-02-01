عاجل: انهيار تاريخي للنفط .. سعر البرميل اقل من دولار واحد

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تسارعت خسائر العقود الآجلة للخام الأمريكي وهوت حوالي 94 في المئة إلى دولار للبرميل الواحد، يوم الاثنين، في انهيار تاريخي.
وتستمر العقود الآجلة للخام الأمريكي في الانهيار، في يوم سيعد فارقا في تاريخ صناعة النفط العالمية.
وقرابة الساعة 17,40 ت غ، الثامنة مساءا بتوقيت مكة ، انهارت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من 94 في المئة إلى 1.04 دولار للبرميل.
وقبل قليل(التاسعة مساءا) انهارت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من 98 % إلى 20 سنتا للبرميل.
وتراجعت أسواق النفط في الأسابيع الأخيرة لأدنى مستوياتها منذ نحو 20 عاماً، وسط عمليات الإغلاق ومنع السفر في العالم أجمع، والتي تؤثر بشدة على الطلب.