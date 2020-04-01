جريمة تهز صنعاء.. يمني يقتل خمسة من أسرته بسبب الميراث

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قتل مواطن يمني أخوته الثلاثة واثنين من أبنائهم، وأصيب سادس بجراح خطيرة، بسبب خلاف عائلي نشب بينهم على توزيع الميراث.
الجريمة، التي وقعت قبل يومين في منطقة الحاوري التابعة لمديرية همدان بمحافظة صنعاء، بطلها مواطن يدعى سعيد الحاوري، معروف بسلوكه المنحرف ويُلقب بـ"المارد".
وتشير التفاصيل إلى أن المتهم أطلق وابل الرصاص على سيارة تستقلها عائلته بمنطقة الحاوري في همدان، فأوردهم قتلى، ولاذ بالفرار.
وسقط في الجريمة ثلاثة أخوة للجاني بينهم شقيقته، وطفلان أحدهما يبلغ من العمر 8 أعوام والآخر 12 عاما.
وهزت الجريمة المجتمع اليمني، وسط مطالب بالقصاص السريع من الجاني، الذي لا يزال هاربًا.
وتقول وسائل إعلام محلية إن خلافًا مستمرا منذ فترة طويلة بين هذا الأخ (الجاني) وأخوته، بسبب توزيع الميراث الذي تركه والده.