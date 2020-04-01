السعودية تشكل لجنة طوارئ في إيطاليا وأمير سعودي يكشف تفاصيل عمليات إجلاء مواطني المملكة

الإثنين 20 إبريل-نيسان 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-,وكالة نوفا

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أفادت صحيفة "إيكسبارتيبوس" الإيطالية عبر قسم "أرابيا فليكس" بأن السفارة السعودية في روما قامت بتشكيل وحدة أزمة لإدارة إجلاء مواطنيها، وذلك بعد اندلاع أزمة فيروس كورونا المستجد(كوفيد_19) في إيطاليا.

ووفقاً لما نقلتة الصحيفة، قال سفير السعودية في إيطاليا الأمير فيصل بن سطام، إن عدد السعوديين الذين تم تسهيل عودتهم إلى السعودية بلغوا 850 مواطنا.

وأشار إلى أن السفارة السعودية شكلت لجنة طوارئ لإدارة الأزمة واتخاذ القرارات اللازمة لمثل هذه الحالات ووضع خارطة بشرية بتحديد أماكن تواجد السعوديين والتنسيق مع الخطوط السعودية لمعرفة أعداد السياح الذين قدموا إلى إيطاليا خلال الفترة المحددة، ومن ثم أخذ بياناتهم والتواصل معهم.

كما أكد أنه تم حصر أعداد المواطنين في المناطق، وخاصة منطقة لومبارديا في الشمال وميلانو لوجود الحظر فيها، ومنع الدخول والخروج منها، وتم استخراج التصاريح اللازمة لنقل المواطنين من تلك المناطق بسيارات خاصه إلى روما، وتقسيم المواطنين إلى مجموعات، كل مجموعة مسؤول عنها موظف من قسم شؤون السعوديين، ليسهل بعدها عملية التواصل معهم وترتيب إجراءات سفرهم.