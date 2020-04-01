وزير الإعلام اليمني يطالب قناتي اليمن وعدن التحول إلى قنوات تعليمية لمدة 7 ساعات يوميا

الإثنين 20 إبريل-نيسان 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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أكد وزير الإعلام معمر الإرياني إفراد مساحة زمنية في قناتي "اليمن و عدن" الفضائيتين لمدة 7 ساعات يوميا تمتد من 7 صباحا وحتى 2 بعد الظهيرة لبث البرامج التعليمية التي تنتجها القناة التعليمية.

وقال الوزير الإرياني إن تخصيص هذه المساحة الزمنية تأتي في إطار التعليم عن بعد في ظل التعليق الإجباري لمواجهة فيروس كرونا، واستجابة لدعوة وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس.

وأكد وزير الإعلام ترحيبه بخدمة العملية التعليمية في هذا الظرف التي تمر به بلادنا جراء الانقلاب ،وفي ظل تعليق الدارسة كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الوزارتين لما من شأنه مصلحة التعليم في بلادنا.

وأثنى الوزير الإرياني على جهود وزارة التربية والتعليم في تحقيق استقرار العملية التعليمية بالرغم من شحة الإمكانيات، والظروف التي تعيشها البلاد نتيجة انقلاب مليشيا الحوثي.