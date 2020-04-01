تصريحات جديدة لوزير الصحة السعودي تثير القلق والمخاوف

الإثنين 20 إبريل-نيسان 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في بلاده تجاوز 10 آلاف، متوقعا زيادة الحالات في الأيام المقبلة.

وقال الربيعة، "ذكرت أننا قد نصل إلى أكثر من 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا، وقد تجاوزنا هذا الرقم مع حالات اليوم، ونتوقع استمرار تزايد الإصابات بكورونا في الأيام المقبلة".

وأكد "ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي للوقاية من العدوى"، وأن "الالتزام بالتعليمات سيقودنا إلى بر الأمان وكلنا مسؤول في هذه المرحلة".

وأوضح الوزير السعودي، أن ازدياد اكتشاف عدد الإصابات بـ"كورونا"، يأتي من خلال المسح النشط الذي ساهم في تقصي حالات الإصابة، مهيبا بالجميع التزام الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، حول مستجدات فيروس كورونا بالمملكة، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1122 حالة، تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 10848 إصابة.

وأشار عبدالعالي، إلى ارتفاع عدد حالات التعافي من كورونا إلى 1490 حالة في المملكة، مشددا على أهمية الإبقاء على الإجراءات الاحترازية. وقال إن "874 حالة مصابة بفيروس كورونا اكتشفت خلال المسح النشط"، مشيراً إلى أن 73% من إجمالي الإصابات بـ الفيروس المستجد لغير سعوديين.

​وكان وزراء الصحة في مجموعة العشرين، قالوا خلال الاجتماع الافتراضي، إن "صحة الشعوب وسلامتها هي هدف جميع القرارات المتخذة لحماية الأرواح"، مؤكدين استعدادهم الكامل "لاتخاذ أي إجراءات إضافية يمكن أن تساعد في احتواء جائحة كورونا".