خلال أيام... تحديث من واتس آب يقلب الموازين في عالم الاتصالات

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من المنتظر أن يطلق تطبيق "واتس آب" للتراسل الفوري، تحديثا ثوريا خلال الأيام القليلة المقبلة.
ووفق ما ذكرته صحيفة "إكسبريس" البريطاني، التحديث القادم سيجعل التطبيق، الذي يستخدمه أكثر من ملياري مستخدم حول العالم، منافسا قويا لتطبيقات "زووم" و"فايس تايم" و"هاوس بارتي".
وتسمح هذه التطبيقات لمجموعة كبيرة من الأشخاص بالتراسل بالصوت والصورة وبجودة عالية، بينما تقتصر المكالمات الجماعية في واتس آبعلى أربعة أفراد فقط.
ومن المنتظر أن يرفع تطبيق "واتس آب" بتحديثه الجديد، الحد الأقصى لعدد الأشخاص الذين يشاركون في مكالمات الفيديو الجماعية، ولم يُكشف بعد العدد الإجمالي.
ومن المحتمل أن يكون التحديث متاحا لمستخدمي "آيفون" فقط، على أن يصل لمستخدمي "آندرويد" مستقبلا.