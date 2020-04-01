وزير الشباب والرياضة التركي يفجر مفاجئة كبيرة مجرياتها قبل نهاية 2020

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أعلن وزير الشباب والرياضة التركي، محمد محرم قصاب أوغلو،، أن بلاده تخطط لبناء 130 منشأة رياضية قبل نهاية العام 2020، استعدادا لمرحلة ما بعد فيروس كورونا.
وقال قصاب أوغلو، في بيان، إن "مشاريع واستثمارات الوزارة في مجال الرياضة والشباب ستستمر دون تباطؤ بعد انتهاء مرحلة كورونا".
وأضاف أن "الوزارة تخطط لإنشاء 130 منشأة رياضية وشبابية قبل نهاية 2020، إضافةً إلى 94 سكنا خاصا بالرياضيين والشباب، تضم 109 آلاف و910 أسرّة، قبل نهاية 2022".
وأوضح قصاب أوغلو أن "تركيا شهدت ثورة في مجال المنشآت الرياضية منذ العام 2002".
والجمعة، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ارتفاع إصابات كورونا إلى 78 ألفا و546، والوفيات إلى 1769، فيما تعافى 8631.