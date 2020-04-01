أول دولة تتحدى كورونا .. وتعلن استئناف مباريات كرة القدم

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أعلنت السلطات في تركمانستان استئناف مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم والتي جرى تعليقها بسبب وباء كورونا.
وأقيمت الأحد مباراة بين فريقي ألطين عسير وكوبيتداغ، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
ومن المقرر أن تقام الإثنين 3 مباريات في البلاد.
وكانت تركمانستان أعلنت في 23 مارس/آذار الماضي تعليق موسم دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بسبب كورونا، قبل استئنافه اليوم.