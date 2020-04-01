لماذا هبط كل بورصات الخليج في ختام جلسات اليوم ؟

الإثنين 20 إبريل-نيسان 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - الأناضول

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هبطت البورصات الخليجية على نحو جماعي في ختام جلسة الإثنين، مدفوعة بانخفاض أسعار النفط عالميا، تحت وطأة تراجع الطلب العالمي على الخام.

وبحلول الساعة (12:25 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو/حزيران المقبل بنسبة 3.81 بالمئة إلى 27.01 دولارا للبرميل، فيما تراجع الخام الأمريكي بأكثر من 21 بالمئة إلى 14.3 دولارا للبرميل، أدنى مستوى منذ 1998.

ونزل مؤشر سوق العاصمة أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.81 بالمئة، فيما هبط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.41 بالمئة.

وتراجعت بورصة قطر بنسبة 1.99 بالمئة، وتصدر التراجعات سهم مجمع المناعي بنسبة 5.9 بالمئة وبنك قطر الوطني وبروة ومسيعيد بأكثر من 4 بالمئة.

وانخفضت بورصة السعودية، بنسبة 1.16 بالمئة، مع تراجع أسهم أرامكو السعودية 0.5 بالمئة، ومصرف الراجحي 2.1 بالمئة، وسابك 3.3 بالمئة.

ونزلت بورصة مسقط بنسبة 0.47 بالمئة، مع نزول المتحدة للطاقة 9.5 بالمئة، وصناعة الكابلات العمانية 3.4 بالمئة.

وهبط مؤشر السوق الأول في الكويت 0.32 بالمئة، ومؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.12 بالمئة، ومؤشر السوق العام 0.26 بالمئة.

وتراجعت سوق البحرين 0.09 بالمئة، مع تراجع أسهم "استيراد الاستثمارية" 6.5 بالمئة، ومصرف السلام البحرين ومجموعة جي اف اتش المالية ومجموعة البركة المصرفية بأكثر من 1 بالمئة.