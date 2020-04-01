أردوغان يفتتح واحدة من أكبر المدن الطبية في العالم ويكشف عن مخططات طبية عملاقة

الإثنين 20 إبريل-نيسان 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - الأناضول

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إن بلاده وضعت 10 مدن طبية في خدمة مواطنيها، وتخطط لإنشاء 8 أخرى نهاية العام الحالي.

جاء ذلك في كلمة لأردوغان لدى افتتاحه مدينة باشاك شهير الطبية في مدينة إسطنبول.

وأكد أردوغان أن تركيا أظهرت قوتها في مرحلة فقدت فيها العديد من المؤسسات الدولية قدراتها.

وأوضح أن تركيا تخطط لإنشاء 8 مدن طبية في البلاد نهاية العام الحالي.

وتابع قائلا: "عندما بدأنا بوضع حجر الأساس للمدن الطبية، زعم البعض أننا لن ننجح في إتمام بناء هذه الصروح، لكن وبعون الله وبجهود المقاولين الأتراك والشركاء الأجانب، نجحنا في إتمام هذه المستشفيات".

وأردف: "علينا أن ندرك أهمية هذه المستشفيات، في وقت تنهار فيه الأنظمة الصحية لدى العديد من الدول المتقدمة، ويموت الأشخاص في المنازل وممرات المستشفيات".

ولفت إلى أن تركيا تتفوق على الكثير من الدول من حيث وحدات العناية المشددة، وأنها حققت الاكتفاء الذاتي بالمعدات الطبية، وقدمت مساعدات للكثير من البلدان.

وأضاف أن عدد الأسرة في المدن الطبية، بلغت 16 ألفا و99 سريرا، وأن هذه المستشفيات تستقبل حاليا المرضى وتقدم لهم الرعاية الصحية.

وأكد الرئيس التركي على أن المدن الطبية في عموم البلاد، ستلعب دورا رياديا في تطوير السياحة الطبية، من خلال المعدات الطبية المتطورة المتوفرة فيها.

واستطرد قائلا: "إنشاء المدن الطبية كان أكبر حلم لي عندما اعتليت منصب رئاسة الوزراء في البلاد، ونولي أهمية لقطاع الصحة اقتداءً بالسلطان العثماني سليمان القانوني الذي أبدى استعدادا لافتداء الدولة من أجل صحة شخص واحد".

وأوضح أن شركات تركية عدة استطاعت إنتاج 100 جهاز تنفس لصالح مدينة باشاك شهير الطبية، وأن هذه الشركات تعهدت بإنتاج 5 آلاف جهاز كل شهر.

وعن الطرق المؤدية إلى المدينة الطبية الجديدة، قال أردوغان: "سيكون هناك مترو أنفاق يصل إلى مدينة باشاك شهير الطبية، ولن تكون هناك مشاكل في النقل".

وأشار أردوغان إلى أن تركيا باتت تمتلك قافلة كبيرة من سيارات الإسعاف التي بلغ عددها 5 آلاف و400، إلى جانب 19 مروحية للخدمات الطبية.

وأضاف أن عدد العاملين في قطاع الصحة بتركيا، بلغ مليون و400 ألفا، مشيرا أن حكومته خصصت 190 مليار ليرة لوزارة الصحة في ميزانية 2019.