انتصارات كبيرة في الضالع .. قوات الجيش تحرر مواقع استراتيجية وتمهد الطريق الى إب

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أطلقت قوات الجيش الوطني، اليوم الاثنين، عملية عسكرية، غربي محافظة الضالع (جنوبي اليمن) وحررت مواقع استراتيجية من قبضة الحوثيين.
وقالت"يمن شباب نت" نقلا عن مصادر عسكرية،إن قوات الجيش شنت فجر اليوم، هجوماً واسعاً على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي في قطاعي الفاخر وباب غلق بمديرية قعطبة شمال غرب المحافظة، وتمكنت من السيطرة على مناطق واسعة.
وذكرت المصادر أن أبرز المواقع التي سيطرت عليها قوات الجيش هي جبال "قرحه ونمره وسيله هجار" إضافة الى عدد من المواقع في "حبيل العبدي".
وأشارت إلى المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية، لاتزال مستمرة حتى اللحظة.
وتكمن أهمية المواقع التي تمت السيطرة عليها، كونها منطلقاً لتحرير مناطق العود التي سيطرت عليها مليشيات العام الماضي، اضافه لكونها بوابة للتقدم نحو محافظة إب.