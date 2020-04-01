تركيا تجلي مواطنيها من السعودية.. لهذه الأسباب ؟ انتصارات كبيرة في الضالع .. قوات الجيش تحرر مواقع استراتيجية من قبضة الحوثيين وتمهد الطريق الى إب عاجل: عملية نوعية في صرواح تنتهي بهزيمة جديدة للحوثيين والقوات تتقدم مسافة 12 كيلو شاهد.. محافظ يمني ينهض بمحافظته ويصلح ما دمرته الحرب مصادر: الحوثيون يفرجون عن خالد الرويشان خالد الرويشان ومواقف تكشف لأول مرة «رفض مغادرة صنعاء وعرض عليه منصب وزير» حسابات الفلك تحدد موعد بداية رمضان: دول تصوم الجمعة وأخرى يوم السبت حزب الإصلاح يعلن موقفه من اختطاف د خالد الرويشان طبيب فرنسي يفجرها: بدون العرب والأفارقة سينهار البحث العلمي في فرنسا (فيديو) خطة بريطانية لتمرد على كورونا .. تهدف إلى إعادة الحياة لطبيعتها وفتح للمدارس
اطلق الجيش اليمني اليوم الاثنين عملية عسكرية نوعية، في جبهة صرواح غربي مأرب ، بمساندة طيران التحالف بقيادة السعودية.
وقال مصدر عسكري لـ «مأرب برس» ان قوات الجيش والمقاومة تمكنت من ،تطهير ميسرة جبهة صرواح بعد معركة شرسة بدات فجر اليوم.
واكد المصدر تحرير، ميسرة الميسرة في جبهة صرواح بالكامل، وتقدم القوات الحكومية مسافة 12 كيلو متر ووصلت الى منطقة (ام رقاع) ، فيما تكبدت المليشيات هزيمة جديدة.
وساند طيران التحالف، قوات الجيش في صرواح واستهدف طقمين وعربة تابعة لميليشيات الحوثي، ما ادى الى تدميرها واحراقها ومقتل من فيها، طبقا للمصدر.