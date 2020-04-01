عاجل: عملية نوعية في صرواح تنتهي بهزيمة جديدة للحوثيين والقوات تتقدم مسافة 12 كيلو

الإثنين 20 إبريل-نيسان 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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اطلق الجيش اليمني اليوم الاثنين عملية عسكرية نوعية، في جبهة صرواح غربي مأرب ، بمساندة طيران التحالف بقيادة السعودية.

وقال مصدر عسكري لـ «مأرب برس» ان قوات الجيش والمقاومة تمكنت من ،تطهير ميسرة جبهة صرواح بعد معركة شرسة بدات فجر اليوم.

واكد المصدر تحرير، ميسرة الميسرة في جبهة صرواح بالكامل، وتقدم القوات الحكومية مسافة 12 كيلو متر ووصلت الى منطقة (ام رقاع) ، فيما تكبدت المليشيات هزيمة جديدة.

وساند طيران التحالف، قوات الجيش في صرواح واستهدف طقمين وعربة تابعة لميليشيات الحوثي، ما ادى الى تدميرها واحراقها ومقتل من فيها، طبقا للمصدر.