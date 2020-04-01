شاهد.. محافظ يمني ينهض بمحافظته ويصلح ما دمرته الحرب

الإثنين 20 إبريل-نيسان 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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يواصل محمد صالح بن عديو ، محافظ محافظة شبوة اليمنية، افتتاح المشاريع التنموية والخدمية، بالمحافظة الواقعة (جنوب شرق البلاد).

وتشهد شبوة نهضة اقتصادية كبيرة، زادت وتيرتها بعد حسم معركة عسكرية لصالح القوات الحكومية ،انتهت بطرد مليشيات الانتقالي المدعو اماراتيا في اغسطس العام الماضي.

وبعد ايام قليلة من الاعلان عن مشروع المحطة الكهربائية ، افتتح محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، صباح اليوم الاثنين، جسر السلام بعد استكمال عملية إعادة بناءه.

واستمرت عملية بناء الجسر الذي يقع في مديرية حبان ستة أشهر، متواصلة، ولم تتوقف رغم الاوضاع التي شهدتها المحافظة.

وقال بن عديو في تغريدة له على تويتر "الحمد لله على نعمة التوفيق والتمام، شكرا لكل من كان ،جزء من فريق إنجاز مشروع جسر السلام".

وأضاف "شكرا لفخامة الرئيس على رعايته ولدولة رئيس الوزراء على اهتمامه ومتابعته الشكر للطواقم الإدارية والفنية والأمنية التي عملت بتفان لستة أشهر توجت بهذا الإنجاز المهم".

ويربط الجسر شبوة بمحافظتي أبين وحضرموت.

يذكر أن جسر السلام هو واحد من اقدم الجسور في محافظة شبوة وبنته الصين عام 1997م ، وتعرض لقصف الطيران خلال الحرب مع مليشيات الحوثي الانقلابية بالمحافظة قبل أكثر من اربع سنوات.

ويقع الجسر في أحد الأودية ويبلغ طوله 42 متر وعرض 10 متر وارتفاع عن الأرض 14 بتكلفة بلغت أكثر من 2.4 مليون دولار، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة من حصتها من مبيعات النفط.