عاجل: حقيقة إطلاق سراح خالد الرويشان

الإثنين 20 إبريل-نيسان 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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ذكرت مصادر اعلامية وناشطون يمنيون ،إن ميليشيا الحوثي أطلقت سراح وزير الثقافة اليمني الأسبق، الأديب خالد الرويشان، اليوم الاثنين.

وقال اعلاميون في صنعاء، قبل ساعة من الان (الثانية ظهرا) ان الرويشان في طريقه الى منزله بعد ضمانات من مشائخ قبائل خولان، التي ينتمي اليها الرويشان.

واثار اختطاف الرويشان فجر امس الاحد ،حملة انتقادات رسمية وشعبية واسعة.

وكان وضاح الرويشان، نجل الوزير المختطف، أكد خبر اختطاف والده بعد صلاة فجر الأحد، وقال في منشور مقتضب على صفحته بموقع "فيسبوك": "الحوثة اعتقلوا الوالد منذ نصف ساعة".

ولم تعرف أسباب وملابسات عملية الاختطاف.

وخالد الرويشان هو أديب ومثقف وكاتب معروف في الأوساط اليمنية، وعرف بكتاباته الوطنية المتزنة، وعبر في سلسلة كتابات عن انتقادات كبيرة وجريئة منذ اليوم الأول للانقلاب الحوثي.

ويعد الرويشان واحدا من أبرز الأقلام السياسية المعارضة لميليشيا الحوثي، والذي عرف بكتاباته الناقدة لسياستها ومشروعها الطائفي.

جدير بالذكر أن حادثة الاختطاف سبقتها حملة تحريض حوثية واسعة في وسائل التواصل ضد الرويشان، تنديدا بنشاطه المناهض للجماعة، وسياستها التي تمارسها منذ انقلابها.