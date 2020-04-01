خالد الرويشان ومواقف تكشف لأول مرة «رفض مغادرة صنعاء وعرض عليه منصب وزير»

الإثنين 20 إبريل-نيسان 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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بعد ساعات من اختطاف مليشيات الحوثي، وزير الثقافة اليمني الاسبق خالد الرويشان من منزله بصنعاء امس الاول(الاحد)؛ كتب سياسيون واعلاميون من اصدقاء الرويشان، عنه وعن بعض المواقف التي حدثت بينهم.

وتحدث عبدالعزيز جباري نائب رئيس البرلمان اليمني ومستشار الرئيس هادي،عن خالد الرويشان وتفاصيل مكالمتين هاتفيتين أجراها معه.

قال جباري في منشور رصده «مأرب برس» على فيسبوك« انه تواصل مع الرويشان بعد ان سمع ان الرجل يمر بظروف مادية صعبة ، وابلغه بأنه سيرسل لها مبلغا من المال، ويعتبره جزءا من راتبه في مجلس الشورى، فوافق الرويشان في البداية لكنه رفض بعد ذلك، لان زملائه في المجلس لن يسلتموا مثله، رغم حاجته للمبلغ».

الموقف الآخر، كشفه جباري ايضا، وقال «انه اقترح على الرئيس هادي في احدى زيارات الاخير لليمن ، تعيين خالد الرويشان وزيرا للثقافة، فوافق هادي ، وابلغ جباري، الرويشان بالعرض ، لكن الوزير الاسبق للثقافة رفض العرض، وقال انه لن يغادر صنعاء».

وفي موقف ثالث للرويشان واصراره على البقاء في صنعاء، رغم انتقاداته ومواقفه الصريحة والواضحة ،من الحوثيين وممارساتهم منذ اول يوم من انقلابهم؛ قال ممثل اليمن لدى اليونسكو، الكاتب محمد جميح، «انه تواصل في احدى المرات بخالد الرويشان ، واقترح عليه بأن يتم ترتيب خروجه من صنعاء الى مأرب، فرد عليه الرويشان بانه لن يغادر منزله ولن يترك صنعاء».

واثار إقدام الحوثيين على اختطاف الرويشان في ساعة مبكرة من صباح الاحد الماضي، انتقادات كبيرة وغضب واسع في الوسط اليمني.

وتضامن كتاب ومثقفين وناشيطن واعلاميين كثر من مختلف التوجهات، مع الرويشان، واعتبروا اختطافه استمرارا لمسلسل انتهاكات المليشيات الحوثية بحق معارضيهم.