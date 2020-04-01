حسابات الفلك تحدد موعد بداية رمضان: دول تصوم الجمعة وأخرى يوم السبت

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قال مركز الفلك الدولي، إن الحسابات الفلكية تشير إلى غياب القمر يوم الأربعاء قبل غياب الشمس، أما بالنسبة للدول الإسلامية التي ستتحرى هلال شهر رمضان 2020 يوم الخميس، فإن رؤيته غير ممكنة في أي من الدول الإسلامية بالعين المجردة.
وأوضح مركز الفلك في بيان: "بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الخميس، فإن رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة من أجزاء من السودان وليبيا والجزائر ومن المغرب وموريتانيا. ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في أجزاء من القارتين الأمريكيتين. كما أن رؤية الهلال يومها باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة بصعوبة كبيرة".
وتابع المركز: "وحيث أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الخميس، فيتوقع أن يكون يوم الجمعة 24 إبريل بداية شهر رمضان المبارك في معظم الدول الإسلامية".
وأردف: "أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية بالعين المجردة فقط أو الدول الواقعة في وسط وشرق العالم الإسلامي والتي لن تتمكن يوم الخميس من رؤية الهلال حتى باستخدام التلسكوب، فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم السبت 25 إبريل".