خطة بريطانية لتمرد على كورونا .. تهدف إلى إعادة الحياة لطبيعتها وفتح للمدارس

الأحد 19 إبريل-نيسان 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت صحيفة بريطانية الأحد، أن الحكومة تجهز خطة لإعادة الحياة لطبيعتها، مع فتح جزئي للمدارس، وستعرضها على رئيس الوزراء بوريس جونسون، فور عودته إلى العمل.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أن الخطة تتضمن إعادة فتح المدارس اعتبارا من 11 أيار/ مايو المقبل، على أن يتم استقبال الطلاب في أيام محددة، مؤكدة أنه في حال موافقة جونسون على الخطة، فإن طلاب المرحلة الابتدائية سيعودون أولا للمدارس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة تنص على فتح المدارس بالكامل في الأول من حزيران/ يونيو أو مطلع أيلول/ سبتمبر المقبلين، منوهة إلى أن عودة الحياة لطبيعتها، ستتمثل في المرحلة الأول بفتح مراكز التسوق التي يتم فيها مراعاة مبدأ التباعد الاجتماعي، إلى جانب رفع القيود المفروضة على خدمة المواصلات.

وأفادت الصحيفة بأنه سيتم بحسب الخطة عودة جميع العاملين إلى أعمالهم مطلع حزيران/ يونيو المقبل، بالإضافة إلى السماح بتنظيم بعض الفعاليات الاجتماعية الصغيرة، لكن إعادة فتح المطاعم والملاهي وإقامة الفعاليات الرياضية والحفلات الموسيقية سيكون في تموز/ يوليو المقبل.

وقالت الصحيفة إن "الخطة تستثني كبار السن من الخروج إلى الشوارع، على اعتبار أنهم الأكثر تضررا من فيروس كوفيد-19".