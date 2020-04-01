ما حقيقة تسجيل أول حالة إصابة بفيروس ”كورونا“ في ”عدن“؟

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نفی وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الأولية المتحدث الرسمي للجنة الطوارئ لمواجهة كورونا، علي الوليدي، الأحد 19 أبريل/نيسان، تسجيل أي حالة مصابة بفيروس كورونا في محافظة عدن.
وقال ”الوليدي“ في مؤتمر صحفي، إن غرفة عمليات طوارئ الصحة تلقت بلاغا عن وجود حالة يشتبه بأنها مصابة بفيروس كورونا، وتم في الحال تكليف فريق من الاستجابة السريعة للنزول للحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة والتحري حولها وأخذ العينات المخبرية لها وفقا والبروتكولات المعتمدة ودليل منظمة الصحة العالمية.
وأضاف: ”بعد إجراء المعاينة الإكلينيكية تبين أن المريض كان يشكو منذ 20 يوما من مرض حاد في الجهاز التنفسي (ذات الرئة) ولا تنطبق عليه العلامات الدالة علی إصابته بفيروس كورونا، بحسب وكالة ”سبأ“.
وأشار إلى أنه تم تكليف فريق الاستجابة بأخذ ثلاث عينات مخبرية عينة كل 24 ساعة لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من خلو الحالة من الإصابة بكورونا.
ودعا علي الوليدي، وسائل الإعلام المختلفة إلی تحري الدقة والمصداقية والأمانة عند نشر الأخبار والمعلومات واستسقاء المعلومات من مصادرها الرئيسية وعدم إتباع الشائعات حتی لا يتأثر الناس بها ويصابون بالهلع.
وجدد التأكيد أن الوزارة ولجنة الطوارئ تتعامل بشفافية مطلقة حيال الوضع الصحي وتمتلك من المصداقية ما يمكنها من الإعلان عن أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.