توجيهات صارمة لـ”رمزي محروس“ تزعج ”الانتقالي الجنوبي“ وتجفف منابع إرهابه وطائرة إماراتية تتسبب في موجة انشقاقات وتصدع داخل المجلس

الأحد 19 إبريل-نيسان 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ سقطرى

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وجّه محافظ محافظة أرخبيل سقطرى، رمزي محروس، الأحد 19 أبريل/نيسان، أجهزة الدولة بمراقبة التحويلات البنكية النقدية التي تستغلها مليشيا "الانتقالي الجنوبي"، لتمويل أعمال العنف والتمرد والفوضى في المحافظة.

وبحسب مصادر في السلطة المحلية، فإن خطوة مراقبة الحسابات المصرفية المشبوهة تهدف لتجفيف منابع الإرهاب في المحافظة الذي تستغله مليشيات "الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتياً.



وأفادت المصادر أن "الانتقالي" يستغل حاجة الناس المادية لزرع الفوضى والعنف والتمرد في المحافظة من خلال دفع مبالغ نقدية بالدرهم الإماراتي لافتعال القلاقل في المحافظة وإثارة العنف وإقلاق السكينة العامة وممارسة الاختطافات وترويع المواطنين والاعتداء على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.

وقالت مصادر في السلطة المحلية إنها تأكدت من ذلك بناء على شكاوى وتقارير رفعت إليها من جهات متعددة أكدت أن المليشيا استلمت مبالغ مالية في الوحدات المتمردة من قبل الإمارات و"الانتقالي" عبر تحويلات كبيرة.

وأشارت الى أن مبالغ نقدية كانت المليشيات المتمردة تنتظر وصولها للمحافظة عبر الطيران الإماراتي، حيث وعدت بها قيادات "الانتقالي" للكتائب المتمردة، قبل أن تتأخر نتيجة الحظر الجوي الذي فرضته إجراءات مواجهة كورونا؛ الأمر الذي أثار موجة انشقاقات وتصدع داخل المجلس الانتقالي والكتائب المتمردة.