توجيهات صارمة لـ”رمزي محروس“ تزعج ”الانتقالي الجنوبي“ وتجفف منابع إرهابه وطائرة إماراتية تتسبب في موجة انشقاقات وتصدع داخل المجلس احمرار العين علامة مبكرة على الإصابة بمرض خطير تقسيم المقسم.. كيف تعمل الأجندات الحوثية الإماراتية على ترويض حزب المؤتمر الشعبي العام المنصهر؟ (تقرير) انتحاران يهزان دولة خليجية تقرير مخيف للأمم المتحدة حول اقتصاد اليمن ما موقف الحكومة ”الشرعية“ من اعتقال وزير الثقافة الأسبق ”خالد الرويشان“ من منزله بصنعاء؟ الإعلان رسميا عن الحصيلة النهائية للأضرار البشرية والمادية الناجمة عن السيول بمأرب ضباط حكوميون وصلوا عدن: تلويح سعودي باستخدام القوة والتحالف يستدعي الشرعية والانتقالي الى مقر القيادة.. لماذا حلق الطيران فوق شقرة؟ بيكهام يختار الأفضل بين رونالدو وميسي صورة رونالدو العائلية تحصد ملايين الإعجابات خلال ساعات .. شاهد
وجّه محافظ محافظة أرخبيل سقطرى، رمزي محروس، الأحد 19 أبريل/نيسان، أجهزة الدولة بمراقبة التحويلات البنكية النقدية التي تستغلها مليشيا "الانتقالي الجنوبي"، لتمويل أعمال العنف والتمرد والفوضى في المحافظة.
وبحسب مصادر في السلطة المحلية، فإن خطوة مراقبة الحسابات المصرفية المشبوهة تهدف لتجفيف منابع الإرهاب في المحافظة الذي تستغله مليشيات "الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتياً.
وأفادت المصادر أن "الانتقالي" يستغل حاجة الناس المادية لزرع الفوضى والعنف والتمرد في المحافظة من خلال دفع مبالغ نقدية بالدرهم الإماراتي لافتعال القلاقل في المحافظة وإثارة العنف وإقلاق السكينة العامة وممارسة الاختطافات وترويع المواطنين والاعتداء على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.
وقالت مصادر في السلطة المحلية إنها تأكدت من ذلك بناء على شكاوى وتقارير رفعت إليها من جهات متعددة أكدت أن المليشيا استلمت مبالغ مالية في الوحدات المتمردة من قبل الإمارات و"الانتقالي" عبر تحويلات كبيرة.
وأشارت الى أن مبالغ نقدية كانت المليشيات المتمردة تنتظر وصولها للمحافظة عبر الطيران الإماراتي، حيث وعدت بها قيادات "الانتقالي" للكتائب المتمردة، قبل أن تتأخر نتيجة الحظر الجوي الذي فرضته إجراءات مواجهة كورونا؛ الأمر الذي أثار موجة انشقاقات وتصدع داخل المجلس الانتقالي والكتائب المتمردة.