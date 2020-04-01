احمرار العين علامة مبكرة على الإصابة بمرض خطير

الأحد 19 إبريل-نيسان 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال طبيب بريطاني، إن إحمرار العين قد يكون علامة على الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لكن "بنسبة منخفضة جدًا" بين الأشخاص.

وكشف الدكتور فيسنتي دياز، طبيب عيون، كيف يمكن أن تكون العيون بمثابة علامة تحذير على الإصابة بعدوى كورونا، موضحًا أن ظهور الدم في العين باستمرار يمكن أن يكون علامة تحذير على الإصابة.

إذ يشير ظهور الدم في العين إلى التهاب الملتحمة، الذي ينجم عن عدوى أو حساسية. وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لإيجاد صلة بين الفيروسات التاجية والتهاب الملتحمة، الذي قد يكون ناتجًا عن عدة عوامل، لكن أحد الأطباء قال إن الفيروس يمكن أن يؤثر على الملتحمة في العين.

عادة ما يصيب التهاب الملتحمة، المعروف أيضًا باسم العين الحمراء أو الوردية، كلتا العينين ويؤدي إلى إصابتها بالدم أو حرقها، مما ينتج صديدًا يلتصق بالرموش والحكة والمياه.

وقال دياز: ??"العديد من الأمراض الفيروسية يمكن أن تؤثر على العين، مما يسبب عادة نوعًا من التهاب الملتحمة المسامي. نحن نعلم أن (كوفيد -19) يمكن أن يؤثر على الملتحمة في نسبة منخفضة من الناس".

وقالت الأكاديمية الأمريكية لطب العيون، إن التهاب الملتحمة "قد يكون غير شائع, لكنه من أعراض (كوفيد 19)، ومن المهم أن نتذكر أنه يمكن أيضًا أن يكون ناتجًا عن الحساسية الموسمية".

ونصحت بطلب المساعدة إذا اقترن علامات التهاب الملتحمة بأعراض أخرى أكثر شيوعًا للفيروس التاجية، مثل "أعراض الجهاز التنفسي والحمى".

ونصحت هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا أي شخص مصاب بالتهاب الملتحمة بغسل أيديهم بانتظام، وكذلك الوسائد وأقمشة الوجه، وتجنب فرك أعينهم.

ولتخفيف الأعراض، يجب غلي الماء وتركه يبرد قبل استخدام قطعة من القطن القطني النظيف لفرك رموشك بلطف لإزالة القشور. ويمكنك أيضًا حمل الفانيلا الباردة والنظيفة على عينيك للمساعدة في تبريدها.

وكانت تشيلسي إيرنست، وهي إحدى الممرضات العاملات في مركز "لايف كير في كيركلاند"، بؤرة تفشي المرض في واشنطن كشفت أن احمرار العين هي أهم علامة على إصابة الشخص بمرض كوفيد19، وهو المرض الذي يسببه الفيروس.

وأضافت في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "لقد رأيت هذه العلامة في جميع المرضى؛ تشبه إصابة العين بالحساسية، لكن الاحمرار ليس في مقلة العين بل أشبه بظلال المكياج على محيط العين الخارجية.

وعلى الرغم أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC ) لا تدرج احمرار العين أو أي مشاكل في العين بقائمة الأعراض المرتبطة بالإصابة بالفيروس، لكن الأكاديمية الأميركية لطب العيون أصدرت تنبيهات الأحد الماضي بشأن تقارير تفيد بأن الفيروس يمكن أن يسبب التهاب الملتحمة، وهو التهاب الغشاء الذي يبطن الجفن.

وأشارت إيرنست إلى أن المرضى في مركز "لايف كير" غالبًا ما تكون الأعراض التي لديهم بالإصابة بالفيروس هي فقط احمرار العين، ومن ثم الوفاة دون الشعور بأي أعراض أخرى، والتي تشمل الحمى والسعال وضيق التنفس، والشعور بضغط مستمر على الصدر وازرقاق الشفتين.