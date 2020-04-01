ما موقف الحكومة ”الشرعية“ من اعتقال وزير الثقافة الأسبق ”خالد الرويشان“ من منزله بصنعاء؟

الأحد 19 إبريل-نيسان 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أدانت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، الأحد 19 أبريل/نيسان، اعتقال جماعة الحوثي وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان، في العاصمة صنعاء (تحت سيطرة الجماعة).

جاء ذلك في تصريح لوزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، نشرته الوكالة الرسمية (سبأ) بعد ساعات من نبأ اعتقال الرويشان.

وقال الإرياني: "ندين ونستنكر بشدة اختطاف خالد الرويشان وزير الثقافة الأسبق وعضو مجلس الشورى من منزله فجر اليوم (الأحد) على يد المليشيا الحوثية".

وأضاف أن اختطافه "يعكس مدى انحطاط هذه العصابة وتنصلها من كل القيم الإنسانية والاعتبارات الأخلاقية".

وطالب الإرياني "المجتمع الدولي والأمم المتحدة وأمينها العام (أنطونيو غوتيريش) ومبعوثه إلى اليمن (مارتن غريفيث) بإدانة هذه الجريمة".

وفجر الأحد، قال وضاح الرويشان، نجل الوزير في تدوينة مقتضبة في فيسبوك: "الحوثيون اعتقلوا والدي قبل نصف ساعة" دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الواقعة وأسبابها.

وعُرف وزير الثقافة الأسبق، بكتاباته الناقدة لسياسات الحوثيين منذ اندلاع النزاع في اليمن في مارس/ آذار 2015

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوع من صدور أحكام (غير نهائية) بإعدام أربعة صحفيين، من أصل عشرة، تحتجزهم جماعة الحوثي في سجونها منذ يونيو 2015.