توجيهات صارمة لـ”رمزي محروس“ تزعج ”الانتقالي الجنوبي“ وتجفف منابع إرهابه وطائرة إماراتية تتسبب في موجة انشقاقات وتصدع داخل المجلس احمرار العين علامة مبكرة على الإصابة بمرض خطير تقسيم المقسم.. كيف تعمل الأجندات الحوثية الإماراتية على ترويض حزب المؤتمر الشعبي العام المنصهر؟ (تقرير) انتحاران يهزان دولة خليجية تقرير مخيف للأمم المتحدة حول اقتصاد اليمن ما موقف الحكومة ”الشرعية“ من اعتقال وزير الثقافة الأسبق ”خالد الرويشان“ من منزله بصنعاء؟ الإعلان رسميا عن الحصيلة النهائية للأضرار البشرية والمادية الناجمة عن السيول بمأرب ضباط حكوميون وصلوا عدن: تلويح سعودي باستخدام القوة والتحالف يستدعي الشرعية والانتقالي الى مقر القيادة.. لماذا حلق الطيران فوق شقرة؟ بيكهام يختار الأفضل بين رونالدو وميسي صورة رونالدو العائلية تحصد ملايين الإعجابات خلال ساعات .. شاهد
أدانت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، الأحد 19 أبريل/نيسان، اعتقال جماعة الحوثي وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان، في العاصمة صنعاء (تحت سيطرة الجماعة).
جاء ذلك في تصريح لوزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، نشرته الوكالة الرسمية (سبأ) بعد ساعات من نبأ اعتقال الرويشان.
وقال الإرياني: "ندين ونستنكر بشدة اختطاف خالد الرويشان وزير الثقافة الأسبق وعضو مجلس الشورى من منزله فجر اليوم (الأحد) على يد المليشيا الحوثية".
وأضاف أن اختطافه "يعكس مدى انحطاط هذه العصابة وتنصلها من كل القيم الإنسانية والاعتبارات الأخلاقية".
وطالب الإرياني "المجتمع الدولي والأمم المتحدة وأمينها العام (أنطونيو غوتيريش) ومبعوثه إلى اليمن (مارتن غريفيث) بإدانة هذه الجريمة".
وفجر الأحد، قال وضاح الرويشان، نجل الوزير في تدوينة مقتضبة في فيسبوك: "الحوثيون اعتقلوا والدي قبل نصف ساعة" دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الواقعة وأسبابها.
وعُرف وزير الثقافة الأسبق، بكتاباته الناقدة لسياسات الحوثيين منذ اندلاع النزاع في اليمن في مارس/ آذار 2015
وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوع من صدور أحكام (غير نهائية) بإعدام أربعة صحفيين، من أصل عشرة، تحتجزهم جماعة الحوثي في سجونها منذ يونيو 2015.