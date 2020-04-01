الإعلان رسميا عن الحصيلة النهائية للأضرار البشرية والمادية الناجمة عن السيول بمأرب

الأحد 19 إبريل-نيسان 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، الأحد 19 أبريل/نيسان، عن الحصيلة النهائية للأضرار الناجمة عن السيول التي شهدتها المحافظة، الأسبوع المنصرم.



وقال مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب "سيف مثنى"، أن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في تلك السيول منهم 5 أطفال، فيما أصيب 550 شخصاً إصابة 25 منهم بليغة.

وأشار ”مثنى“ إلى تسجيل شخصين على الاقل في عداد المفقودين، مؤكدا أن (6286) أسرة تضررت من تلك السيول، في مناطق (المدينة، صرواح، الوادي ومدغل)، معظمهم من مخيمات النازحين، وفق مانقلت وكالة "سبأ" الرسمية.



ولفت إلى أن لجنة الطوارئ المشكلة لمواجهة وحصر أضرار السيول في المحافظة، نفذت حزمة من المساعدات الايوائية والغذائية والصحية العاجلة للمتضررين، وقامت بتسكين 520 أسرة في الفنادق تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء سلطان العرادة، ضمن إجراءات الإغاثة العاجلة للمتضررين من السيول في المحافظة.



وشهدت محافظة مأرب، الأربعاء الماضي، أمطاراً غزيرة، أعقبتها سيول جارفة أتت على 17 مخيم للنازحين وتسببت بوفيات وأضرار مادية كبيرة في الممتلكات.