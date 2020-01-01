ضباط حكوميون وصلوا عدن: تلويح سعودي باستخدام القوة والتحالف يستدعي الشرعية والانتقالي الى مقر القيادة.. لماذا حلق الطيران فوق شقرة؟

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قالت مصادر عسكرية اليوم الاحد ان السعودية تضغط لتنفيذ اتفاق الرياض مع التلويح باستخدام القوة ضد أي تمرد عليها.
وفي التطورات المتصلة بتنفيذ اتفاق الرياض كشفت المصادر لـ «مأرب برس» عن إجتماع عقد اليوم بين ضباط من القوات الحكومية وقيادات من الإنتقالي تم استدعائهم الى مقر قيادة التحالف في البريقة.
ويمثل القوات الحكومية في الاجتماع - بحسب المصادر عدد من الضباط وهم «سند الرهوة، وعلي الغرملي،وضابط ثالث» انتقلوا من شقرة الى عدن تحت حماية القوات السعودية.
واشارت مصادرنا الى ان سبب تحليق الطيران فوق مواقع الجيش بمدينة شقرة فجر اليوم تزامن مع وصول وفد التحالف للمدينة الواقعة في محافظة أبين.
وقالت ان وفد التحالف عاد مع عدد من القيادات العسكرية التابعة للحكومة، من ابين الى عدن ووصل ظهر اليوم الى مقر التحالف بالبريقة، لبحث تنفيذ اتفاق الرياض المتعثر من نوفمبر 2019، بسبب عرقلة ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات ،تنفيذ بنوده.
ولم ترد تفاصيل أكثر عن الاجتماع ونتائجه وما تم بحثه او الاتفاق عليه .