بيكهام يختار الأفضل بين رونالدو وميسي

الأحد 19 إبريل-نيسان 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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اختار الدولي الإنجليزي المعتزل، ديفيد بيكهام، الأفضل بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس، والأرجنتيني ليونيل ميسي، الهداف التاريخي لبرشلونة.

وقال نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الأرجنتينية: "ميسي لاعب فريد من نوعه، وليس هناك لاعب آخر مثله.. رونالدو، الذي بالتأكيد لا يصل إلى مستوى ميسي، أفضل من الجميع".

قال بيكهام بخصوص لقاء دوري أبطال أوروبا الذي واجه فيه مع فريقه السابق باريس سان جيرمان، نادي برشلونة في نسخة موسم 2012-2013، : "كنا متقدمين على برشلونة في النتيجة، وعندما دخل ميسي تمكنوا من التسجيل، بالرغم من سني آنذاك، إلا أنني كنت أستمتع باللعب وفريقنا كان جيدا في كلتا المباراتين، قدمنا أشياء جعلتنا فخورين بما فعلناه، ولم نخسر ضدهم".

يذكر أن برشلونة تعادل مع سان جيرمان حينها 2-2 في مباراة الذهاب على ملعب "حديقة الأمراء"، قبل أن يتعادل الفريقان 1-1 في "كامب نو"، ويتأهل "البارسا" إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليصطدم ببايرن ميونخ، الذي هزمه بسباعية نظيفة، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.