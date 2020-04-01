صورة رونالدو العائلية تحصد ملايين الإعجابات خلال ساعات

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نشر الدولي البرتغالي، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم صورة جديدة له على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.
وظهر النجم البرتغالي في الصورة مستلقيا في فراشه ويحتضن ثلاثة من أبنائه، معلقا عليها :”أفضل طريقة لبدء اليوم”.
وحصدت الصورة العائلية قرابة 8 ملايين إعجاب وأكثر من 52 ألف تعليق بعد مرور أقل من 5 ساعات على نشرها.
ويقضي رونالدو فترة التباعد الاجتماعي (الحظر المنزلي) رفقة أبنائه الأربعة وصديقته جورجينا، ولا يتوقف عن نشر الفيديوهات والصور لكيفية تمضية وقته، والتي تجد صدى واسعا لدى رواد مواقع التواصل.
ويذكر أن الاتحاد البرتغالي كان قد اعلن عن تنازل النجم كريستيانو رونالدو وزملائه فى المنتخب البرتغالى، إلى جانب أعضاء الجهاز الفنى عن نصف قيمة المكافآت التى حصلوا عليها لبلوغهم نهائيات كأس أوروبا 2020، وذلك لدعم كرة القدم البرتغالية عبر مساعدة قطاع الهواة الذى تأثر بقوة بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.
وسبق أن أعلن الاتحاد البرتغالى الأربعاء الماضى عن إنهاء الموسم الحالي لمسابقات الهواة من دون تحديد أي فائز في الوقت الذي لم يعلن فيه عن أى موعد بشأن استئناف الدوريات المحترفة في ظل تفشي فيروس كورونا.