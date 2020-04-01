نهب وإغلاق 3 إذاعات محلية في اليمن

الأحد 19 إبريل-نيسان 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-إب

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اقتحمت مليشيات الحوثي مقر إذاعة (سمارة اف ام) في محافظة إب (وسط اليمن) وقامت بنهب محتويات الاذاعة وأجهزتها.

وقالت إدارة الإذاعة، في بيان لها، إن عملية النهب والخراب التي طالتها بحجة عدم وجود ترخيص لبث الإذاعة، ما ترتب عليه خسائر فادحة لملاك الإذاعة، بسبب ضياع مشروعهم وفقدان مصدر رزقهم.

وحملّت إدارة الإذاعة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عمّا لحق بالإذاعة من خسائر مالية كبيرة جراء تحطيم ونهب الأجهزة وإيقاف نشاطها الذي سيتسبب بأضرار كبيرة بحق العاملين الذين فقدوا مصدر دخلهم، وإدارة الإذاعة أمام التزاماتها تجاه المعلنين.

كما اقتحمت المليشيات في وقت سابق مقر اذاعة يمن ميوزك في محافظتي إب وذمار ومقر إذاعة الوان إف إم في إب واوقفت بثهما، رغم أنها تبث منذ أكثر من أربع سنوات وجميعها إذاعات خاصة مجتمعية،تبث اغاني يمنية وعربية.

وتأتي تلك الانتهاكات خلال أقل من شهر في محافظة واحدة فقط ،ضمن مسلسل إنتهاكات الحوثيين بحق الإعلام والصحافة ، منذ انقلابها في 2014 بدعم إيران.