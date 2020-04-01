مصارع عالمي أوروبي يعلن إسلامه: تعرفت على الإله الحقيقي

الأحد 19 إبريل-نيسان 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن المصارع النمساوي، فيلهام أوت، بطل أوروبا السابق في رياضة الفنون القتالية (MMA) إسلامه، بنشره لمقطع فيديو على حسابه الرسمي في موقع التواصل “إنستغرام”، ظهر فيه صاحب الـ37 ربيعا وهو يتلو الشهادتين.

المقاتل النمساوي، أكد أنه كان يقوم بأبحاث ويقرأ كثيرا عن الدين الإسلامي لسنوات عديدة، قبل أن يغزو وباء “كورونا” أوروبا وبلد إقامته ألمانيا، ليستغل فترة الحجر الصحي المفروضة بسبب الفيروس، في اكتشاف المزيد عن الإسلام وسماحته ومكارم الأخلاق التي جاءت بها رسالته.

وقال أوت في الفيديو الذي نشره عبر حسابه: “تحولت إلى الإسلام عن اقتناع و بعدما تعرفت على الدين الإسلامي بشكل كاف”، لينضم بذلك لنجوم كثر في الرياضة العالمية الذين اعتنقوا الإسلام، كالفرنسيين بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، و ظهير برشلونة السابق إيريك أبيدال إضافة للملاكم الأمريكي الأسطورة مايك تايسون الذي أسلم اثناء قضاء عقوبته السجنية.

وكتب فيلهام أوت، في تدوينة عبر حسابه على ‘إنستغرام’: “أزمة كورونا منحتني الراحة اللازمة، لأجد نفسي من جديد. الإسلام يشغل بالي منذ عدة سنوات. ولكن كانت هناك أوقات، لم أتمكن فيها من فعل أي شيء، وسمحت لنفسي بالتأثر سياسياً. ولكن عندما مررت بأوقات عصيبة، منحتني الفطرة الإسلامية القوة اللازمة… إيماني الآن قوي بما فيه الكفاية، حتى أتمكن من التعرف على الإله الوحيد والحقيقي، والنطق بالشهادة، حتى أتمكن من القول بفخر، نعم أنا مسلم”.

ويعد المقاتل الألماني أحد أبرز الوجوه في رياضة الفنون القتالية المختلطة، اشتهر سنة 2019 باعتدائه على حكم نزاله ضد مواطنه “نهاد نسوفوفيتش”، وذكرت تقارير إعلامية ألمانية أن أوت تعرف على الإسلام، بفضل صداقاته مع أتراك وألبان مقيمين بألمانيا.