بعد إنكسارهم على أسوار مأرب .. الحوثيون يعزلون 3 مديريات ومصادر تكشف عن مخططهم الكبير الذي لم يتحقق

الأحد 19 إبريل-نيسان 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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بعد فشلها عسكريا؛ لجأت مليشيات الحوثي في اليمن ، الى قطع خدمات الاتصال والانترنت عن بعض مديريات ومناطق محافظة مأرب.

وقالت مصادر محلية لـ «مأرب برس» ان مليشيات الحوثي التي تتحكم بقطاع الاتصالات من صنعاء، قطعت خدمات الهاتف النقال على المديريات الشمالية بمأرب(مدغل _مجزر_ رغوان).

واضافت: ان هناك مخاوف من قطع الإنترنت والاتصالات على بقية المديريات الواقعة في وسط المحافظة وغربها.

وفشل الحوثيون في تحقيق اي تقدم عسكري باتجاه مأرب ، وكشفت مصادر خاصة لمأرب برس ان الحوثيين كانوا قد ابلغوا عدة اطراف محلية ودولية قبل البدء بما اسموها «عملية البنان المرصوص» انه سيتم السيطرة على مارب وصرواح في اقصي حد يوم 22 مارس الماضي.

لكن الحوثيين تكبدوا خسائر فادحة على اسوار مأرب ولم يستطيعوا التقدم رغم تحشيدهم الكبير واستخدامهم نظرية الكموم الايرانية، طبقا للمصادر.