السعودية تسجل مجددا رقما كبيرا في أعداد المصابين بكورونا خلال يوم واحد فقط

الأحد 19 إبريل-نيسان 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 1088 حالة اصابة بكورونا، ليصل الإجمالي إلى 9362، فيما تم تسجيل خمس حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 97 حالة.

وكان المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي، ذكر أمس، أن زيادة الفحوص تساهم في الوصول للمصابين قبل تأخر حالاتهم، مؤكدا أن الفرق المختصة تواصل عمليات المسح في مساكن العمال.

وكانت وزارة الداخلية السعودية وضمن توسيع الإجراءات لمحاربة كورونا، أعلنت السبت، عزل حيين في منطقة الأحساء شرق المملكة.

وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة، أنه على ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بضرورة تعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، تقرر تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حيي الفيصلية والفاضلية في محافظة الأحساء ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما، ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر.

إلى ذلك، أكدت أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار الفيروس، وتخضع للتقييم المستمر من الجهات الصحية.

كما أهابت بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بتلك الإجراءات.