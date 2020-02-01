السعودية تسجل مجددا رقما كبيرا في أعداد المصابين بكورونا خلال يوم واحد فقط عاجل:قبائل ومشائخ وقيادات آل حميقان يوجهون بيانا وخطابا شديد اللهجة الى قبائل وأبناء يافع «ماحدث عيب أسود وإساءة بالغة» مصادر خاصة تفضح البركاني وتكشف انحيازه لـ معين عبدالملك .. خلاف حاد بين رئيس وأعضاء البرلمان ومضمون رسالة مهمة منع البركاني توجيهها للرئيس بيان هام من هيئة كبار العلماء لعموم المسلمين في العالم بشأن رمضان وصلاة التراويح وكورونا روايتان مختلفتان حول نجل شقيق زعيم الحوثيين .. والمشاط يعزي عبدالملك الأرصاد يحذر بشدة مما سيحدث خلال الساعات القادمة .. وأمطار أشد غزارة على 7 محافظات لمواجهة كورونا.. ”يونيسف“ توسع برنامج الاستجابة في اليمن الحوثيون يقصفون مأرب بتسعة صواريخ بالستية في أقل من 48 ساعة وغريفيت لم يشعر بأي قلق بعد الحوثيون يعلنون نتائج فحوصات الحالات الثلاث المشتبه إصابتها بفيروس ”كورونا“ في سكن الأمم المتحدة مصرع نجل شقيق عبدالملك الحوثي في جبهة صرواح بمأرب
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 1088 حالة اصابة بكورونا، ليصل الإجمالي إلى 9362، فيما تم تسجيل خمس حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 97 حالة.
وكان المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي، ذكر أمس، أن زيادة الفحوص تساهم في الوصول للمصابين قبل تأخر حالاتهم، مؤكدا أن الفرق المختصة تواصل عمليات المسح في مساكن العمال.
وكانت وزارة الداخلية السعودية وضمن توسيع الإجراءات لمحاربة كورونا، أعلنت السبت، عزل حيين في منطقة الأحساء شرق المملكة.
وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة، أنه على ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بضرورة تعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، تقرر تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حيي الفيصلية والفاضلية في محافظة الأحساء ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما، ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر.
إلى ذلك، أكدت أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار الفيروس، وتخضع للتقييم المستمر من الجهات الصحية.
كما أهابت بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بتلك الإجراءات.