السعودية تسجل مجددا رقما كبيرا في أعداد المصابين بكورونا خلال يوم واحد فقط عاجل:قبائل ومشائخ وقيادات آل حميقان يوجهون بيانا وخطابا شديد اللهجة الى قبائل وأبناء يافع «ماحدث عيب أسود وإساءة بالغة» مصادر خاصة تفضح البركاني وتكشف انحيازه لـ معين عبدالملك .. خلاف حاد بين رئيس وأعضاء البرلمان ومضمون رسالة مهمة منع البركاني توجيهها للرئيس بيان هام من هيئة كبار العلماء لعموم المسلمين في العالم بشأن رمضان وصلاة التراويح وكورونا روايتان مختلفتان حول نجل شقيق زعيم الحوثيين .. والمشاط يعزي عبدالملك الأرصاد يحذر بشدة مما سيحدث خلال الساعات القادمة .. وأمطار أشد غزارة على 7 محافظات لمواجهة كورونا.. ”يونيسف“ توسع برنامج الاستجابة في اليمن الحوثيون يقصفون مأرب بتسعة صواريخ بالستية في أقل من 48 ساعة وغريفيت لم يشعر بأي قلق بعد الحوثيون يعلنون نتائج فحوصات الحالات الثلاث المشتبه إصابتها بفيروس ”كورونا“ في سكن الأمم المتحدة مصرع نجل شقيق عبدالملك الحوثي في جبهة صرواح بمأرب
عقد اليوم الأحد 19 أبريل 2020م بمديرية الزاهر آل حميقان بمحافظة البيضاء (وسط اليمن) لقاء قبلي موسع ضم مشائخ وأعيان وقيادات تنفيذية وعسكرية وأمنية وقادة المقاومة بآل حميقان، للوقوف على ماتعرضت له قيادة مقاومة ال حميقان والأفراد المرافقين للعتاد العسكري المصروف من قبل التحالف العربي لمقاومة ال حميقان ،ومانتج عنه من تقطع ونهب وإساءة بالغة من قبل مجاميع مسلحة من أبناء يافع.
واعتبر بيان صادر عن الاجتماع (وصل مأرب برس نسخة منه) ان ماحدث من نهب وتقطع لايقره شرع ولاعرف ولم يسبق له مثيل على مدى علاقة القبيلتين وتلاها وبنفس اليوم تقطع وسجن لاحد قيادات المقاومة بمنطقة يهر ثم نهب سيارته بلبعوس.
واقر الإجتماع توجيه خطاب إلى مشائخ واعيان مكاتب يافع والقادة العسكريين والامنيين ورؤساء وأعضاء السلطة المحلية بمديريات يافع ودعوتهم بداعي القبيلة فيما جرى وتحديد موقف صريح وواضح تجاه ماحدث والتي تُعدّ الأولى وتعتبر عيب أسود يستدعي تداري الموقف من قبلهم والرد على وجه السرعة.
ووقع على وثيقة الخطاب، مشائخ واعيان وقيادات أل حميقان وتم تعميده من قبل قائد مقاومة أل حميقان مدير عام مديرية الزاهر الشيخ عبدالقوي عبدالله سالم الحميقاني.
يذكر ان مليشيات مسلحة تابعة لما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات اعترضت ونهبت قبل ايام في يافع لحج ، تعزيزات عسكرية دفع بها التحالف بقيادة السعودية ، لدعم المقاومة في آل حميقان ، التي تخوض معارك مع الحوثيين.
وقال مصدر في قيادة التحالف العربي بعدن، وقتها، ان ما حدث سلوك وتصرف مرفوض.