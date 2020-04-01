عاجل:قبائل ومشائخ وقيادات آل حميقان يوجهون بيانا وخطابا شديد اللهجة الى قبائل وأبناء يافع «ماحدث عيب أسود وإساءة بالغة»

الأحد 19 إبريل-نيسان 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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عقد اليوم الأحد 19 أبريل 2020م بمديرية الزاهر آل حميقان بمحافظة البيضاء (وسط اليمن) لقاء قبلي موسع ضم مشائخ وأعيان وقيادات تنفيذية وعسكرية وأمنية وقادة المقاومة بآل حميقان، للوقوف على ماتعرضت له قيادة مقاومة ال حميقان والأفراد المرافقين للعتاد العسكري المصروف من قبل التحالف العربي لمقاومة ال حميقان ،ومانتج عنه من تقطع ونهب وإساءة بالغة من قبل مجاميع مسلحة من أبناء يافع.

واعتبر بيان صادر عن الاجتماع (وصل مأرب برس نسخة منه) ان ماحدث من نهب وتقطع لايقره شرع ولاعرف ولم يسبق له مثيل على مدى علاقة القبيلتين وتلاها وبنفس اليوم تقطع وسجن لاحد قيادات المقاومة بمنطقة يهر ثم نهب سيارته بلبعوس.

واقر الإجتماع توجيه خطاب إلى مشائخ واعيان مكاتب يافع والقادة العسكريين والامنيين ورؤساء وأعضاء السلطة المحلية بمديريات يافع ودعوتهم بداعي القبيلة فيما جرى وتحديد موقف صريح وواضح تجاه ماحدث والتي تُعدّ الأولى وتعتبر عيب أسود يستدعي تداري الموقف من قبلهم والرد على وجه السرعة.

ووقع على وثيقة الخطاب، مشائخ واعيان وقيادات أل حميقان وتم تعميده من قبل قائد مقاومة أل حميقان مدير عام مديرية الزاهر الشيخ عبدالقوي عبدالله سالم الحميقاني.

يذكر ان مليشيات مسلحة تابعة لما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات اعترضت ونهبت قبل ايام في يافع لحج ، تعزيزات عسكرية دفع بها التحالف بقيادة السعودية ، لدعم المقاومة في آل حميقان ، التي تخوض معارك مع الحوثيين.

وقال مصدر في قيادة التحالف العربي بعدن، وقتها، ان ما حدث سلوك وتصرف مرفوض.