روايتان مختلفتان حول نجل شقيق زعيم الحوثيين .. والمشاط يعزي عبدالملك

الأحد 19 إبريل-نيسان 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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قال الحوثيون ان نجل شقيق زعيم الجماعة ، محمد أحمد بدر الدين الحوثي ، توفي بعد معاناة طويلة مع المرض، فيما ذكرت وسائل اعلام محسوبة على الشرعية بأن الحوثي قتل بمعارك مع الجيش غرب مأرب.

وقال مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الاعلى بصنعاء في برقية عزاء ومواساة بعثها الى عبدالملك الحوثي أن «محمد أحمد بدر الدين الحوثي توفي إثر معاناة طويلة مع المرض وبعد حياة حافلة بالعمل الوطني والجهاد في سبيل الله ونصرة المستضعفين».

اما الرواية الثانية فتحدثت عن مصرع نجل شقيق عبدالملك، محمد أحمد بدر الدين الحوثي، الجمعة الماضية، خلال معركة اندلعت بين الحوثيين والجيش الوطني، في مديرية صرواح، غربي محافظة مأرب.