الأرصاد يحذر بشدة مما سيحدث خلال الساعات القادمة .. وأمطار أشد غزارة على 7 محافظات

الأحد 19 إبريل-نيسان 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حذر المركز الوطني الأرصاد بشدة، من اشتداد حالة عدم استقرار الأجواء واستمرار هطول الأمطار خلال الساعات القادمة، وزيادة خطر الانزلاقات الصخرية والطينية.

وتوقع المركز في نشرة تحذيرية ، استمرار واشتداد حالة عدم الاستقرار في الأجواء خلال الـ 24 ساعة القادمة، واستمرار هطول الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية خلال الساعات القادمة على سلسلة المرتفعات الجبلية بشكل عام.

وأشار إلى أن الأمطار الأشد غزارة ستكون على المرتفعات الوسطى لمحافظات صنعاء، ذمار وإب، وتمتد شرقاً إلى الهضاب الداخلية وصولاً إلى هضبة حضرموت مروراً بمحافظات البيضاء، مأرب، وشبوة خلال فترة الظهيرة وحتى ساعات متأخرة من المساء.

وذكر أن أمطاراً متفرقة ستهطل على المناطق الساحلية والمناطق المحاذية لها وأرخبيل سقطرى، كما أن الفرصة مهيأة لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة في المناطق الصحراوية.

وحذر المركز المواطنين من تدني الرؤية الأفقية في الطرقات الجبلية بسبب تكوّن الشابورة المائية أو الضباب، وكذلك من زيادة احتمالية الانزلاقات الصخرية والطينية نتيجة تشبع التربة بمياه الأمطار في المناطق التي هطلت عليها الأمطار خلال الفترة السابقة.

ودعا المركز إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، والاحتماء من العواصف الرعدية.

وحسب المركز فقد هطلت أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية متفاوتة الشدة شملت العديد من المحافظات كان أشدها غزارة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.