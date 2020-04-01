الحوثيون يقصفون مأرب بتسعة صواريخ بالستية في أقل من 48 ساعة وغريفيت لم يشعر بأي قلق بعد

الأحد 19 إبريل-نيسان 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس - خاص

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اسقطت منظومة الباتريوت التابعة لحالف العربي بمحافظة مأرب صاروخين بالستيين صباح اليوم الاحد فوق مدينة المجمع " عاصمة المحافظة " وسبقها اعتراض صاروخين أخرين مساء ليلة أمس السبت .

وقد سمع دوي انفجارات كبيرة عقب اعتراض الصاروخين وتدميرهما قبل سقوطهما في الأحياء السكنية المكتظة.

وقد كثفت المليشيات الحوثية قصفها مدينة مارب بالصواريخ البالستية عقب هزائم موجعة للمليشيات في كل من جبهتي صرواح ومجزر خلال الأيام الماضية , ما يرفع عدد الصواريخ البالستية التي تعرضت لها محافظة مأرب خلال ال48 الماضية إلى تسعة صواريخ بالستية .

وصعدت مؤخراً مليشيا الحوثي من قصفها بالصواريخ على مدينة مأرب المكتظة بملايين السكان والنازحين، رغم مبادرة وقف إطلاق النار التي أعلنتها قيادة التحالف والشرعية.

وحتى اللحظة لم يسمع من المبعوث الدولي إلى اليمن غريفيت أي قلق , خاصة وكل الصواريخ البالستية كانت تستهدف أحياء سكنية مكتظة بالسكان .