الحوثيون يقصفون مأرب بتسعة صواريخ بالستية في أقل من 48 ساعة وغريفيت لم يشعر بأي قلق بعد الحوثيون يعلنون نتائج فحوصات الحالات الثلاث المشتبه إصابتها بفيروس ”كورونا“ في سكن الأمم المتحدة مصرع نجل شقيق عبدالملك الحوثي في جبهة صرواح بمأرب مليشيا الحوثي تختطف وزير الثقافة السابق ”خالد الرويشان“ من منزله بصنعاء فنانة خليجية شهيرة: مستحيل اتجوز رجل خليجي قوات ”الشرعية“ تتقدم في الجوف وتستعيد سلسلة مواقع ”أبو ربيع“ الاستراتيجية بعد أيام من الاطاحة بالقيادة السابقة.. ”الانتقالي الجنوبي“ يعلن أسماء قياداته الجديدة في ”سقطرى“ الحكومة ”الشرعية“ تعلن وفاة ”اتفاق استوكهولم“ الكشف عن إصابة فنان يمني شهير بفيروس ”كورونا“ علماء الإسلام يصدرون فتوى حول تأثير كورونا على صيام رمضان
قالت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، مساء السبت 18 أبريل/نيسان، إن "الثلاث الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا في سكن الأمم المتحدة بصنعاء خالية من الإصابة بالوباء المستجد".
وأوضحت سلطات الانقلاب الحووية ان " نتيجة العينات للحالات الثلاث المشتبهة داخل سكن الأمم المتحدة خالية من الإصابة بفيروس كورونا".
ودعا الحوثيون جميع المنظمات الى "الإلتزام بتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية من كورونا، وتوعية طواقمها الميدانية وموظفيها بأخذ الحيطة والحذر من انتقال الأوبئة والأمراض المعدية أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني".
وكانت ميليشيا الحوثي تحدثت عن وجود ثلاث حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا بين موظفي، الأمم المتحدة في صنعاء ووجهت بإيقاف تحركات المنظمات ومنع تواجد الموظفين في المكاتب.