الحوثيون يعلنون نتائج فحوصات الحالات الثلاث المشتبه إصابتها بفيروس ”كورونا“ في سكن الأمم المتحدة

الأحد 19 إبريل-نيسان 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 448

قالت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، مساء السبت 18 أبريل/نيسان، إن "الثلاث الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا في سكن الأمم المتحدة بصنعاء خالية من الإصابة بالوباء المستجد".

وأوضحت سلطات الانقلاب الحووية ان " نتيجة العينات للحالات الثلاث المشتبهة داخل سكن الأمم المتحدة خالية من الإصابة بفيروس كورونا".

ودعا الحوثيون جميع المنظمات الى "الإلتزام بتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية من كورونا، وتوعية طواقمها الميدانية وموظفيها بأخذ الحيطة والحذر من انتقال الأوبئة والأمراض المعدية أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني".

وكانت ميليشيا الحوثي تحدثت عن وجود ثلاث حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا بين موظفي، الأمم المتحدة في صنعاء ووجهت بإيقاف تحركات المنظمات ومنع تواجد الموظفين في المكاتب.