الحوثيون يقصفون مأرب بتسعة صواريخ بالستية في أقل من 48 ساعة وغريفيت لم يشعر بأي قلق بعد الحوثيون يعلنون نتائج فحوصات الحالات الثلاث المشتبه إصابتها بفيروس ”كورونا“ في سكن الأمم المتحدة مصرع نجل شقيق عبدالملك الحوثي في جبهة صرواح بمأرب مليشيا الحوثي تختطف وزير الثقافة السابق ”خالد الرويشان“ من منزله بصنعاء فنانة خليجية شهيرة: مستحيل اتجوز رجل خليجي قوات ”الشرعية“ تتقدم في الجوف وتستعيد سلسلة مواقع ”أبو ربيع“ الاستراتيجية بعد أيام من الاطاحة بالقيادة السابقة.. ”الانتقالي الجنوبي“ يعلن أسماء قياداته الجديدة في ”سقطرى“ الحكومة ”الشرعية“ تعلن وفاة ”اتفاق استوكهولم“ الكشف عن إصابة فنان يمني شهير بفيروس ”كورونا“ علماء الإسلام يصدرون فتوى حول تأثير كورونا على صيام رمضان
كشفت مصادر عسكرية عن مصرع القيادي الحوثي "محـمد احمـد بدر الديــن الحوثي (ابن شقيق عبدالملك) في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.
وقالت مصادر عسكرية لمأرب برس أن القيادي السلالي لقي مصرعه مع العشرات من المليشيات الحوثية ,أثناء هجوم على مديرية صرواح , تم اعتراضهم من قبل قوات الجيش الوطني .
يشار إلى أن محمد أحمد بن بدر الدين الحوثي، هو نجل أحمد بدر الدين الحوثي، شقيق مؤسس الميليشيا الحوثية، حسين الحوثي، والذي قُتل معه خلال الحرب الأولى بمديرية مران بمحافظة صعدة في العام 2004.