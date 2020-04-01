مصرع نجل شقيق عبدالملك الحوثي في جبهة صرواح بمأرب

الأحد 19 إبريل-نيسان 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس - خاص

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كشفت مصادر عسكرية عن مصرع القيادي الحوثي "محـمد احمـد بدر الديــن الحوثي (ابن شقيق عبدالملك) في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

وقالت مصادر عسكرية لمأرب برس أن القيادي السلالي لقي مصرعه مع العشرات من المليشيات الحوثية ,أثناء هجوم على مديرية صرواح , تم اعتراضهم من قبل قوات الجيش الوطني .

يشار إلى أن محمد أحمد بن بدر الدين الحوثي، هو نجل أحمد بدر الدين الحوثي، شقيق مؤسس الميليشيا الحوثية، حسين الحوثي، والذي قُتل معه خلال الحرب الأولى بمديرية مران بمحافظة صعدة في العام 2004.