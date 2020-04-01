مليشيا الحوثي تختطف وزير الثقافة السابق ”خالد الرويشان“ من منزله بصنعاء

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اختطفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، فجر اليوم الأحد 19 أبريل/نيسان، وزير الثقافة الأسبق، خالد الرويشان، من منزله بالعاصمة صنعاء، واقتادته إلى جهة مجهولة.
وقال وضاح الرويشان، نجل الوزير المختطف، في منشور مقتضب على صفحته بموقع "فيسبوك" فجر اليوم: "الحوثة اعتقلوا الوالد منذ نصف ساعة".
ولم تعرف أسباب وملابسات عملية الاختطاف، لكن متابعون رجحوا أن تكون كتاباته ورؤاه السياسية المناهضة للانقلاب الدافع الأساسي لذلك.
ويعد الرويشان واحدا من أبرز الأقلام السياسية اليمنية، وخلال سنوات الانقلاب، لم يتوقف من نقد وإدانة ممارسات وجرائم الحوثيين، كما انتقد إخفاقات الحكومة والتحالف.
وسبقت حادثة الاختطاف سبقتها حملة تحريض حوثية واسعة في وسائل التواصل ضد الرويشان، تنديدا بنشاطه المناهض للجماعة، وسياستها التي تمارسها منذ انقلابها.