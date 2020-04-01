قوات ”الشرعية“ تتقدم في الجوف وتستعيد سلسلة مواقع ”أبو ربيع“ الاستراتيجية

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أفادت مصادر ميدانية في محافظة الجوف (شمال اليمن)، السبت 18 أبريل/نيسان، بتقدم قوات الجيش الوطني وتحريرها لمواقع استراتيجية من سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.
وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، أن قوات الجيش الوطني أحرزت تقدماً جديدا وحررت سلسلة مواقع ”ابو ربيع“ الاستراتيجية ومواقع أخرى مجاورة، شرق مديرية الروض.
وأكدت مصرع 15 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية، وأسر عدد منهم، فيما اغتنم الجيش أسلحة خفيفة وثقيلة ومعدات عسكرية.