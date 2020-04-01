الحكومة ”الشرعية“ تعلن وفاة ”اتفاق استوكهولم“

السبت 18 إبريل-نيسان 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت الحكومة الشرعية، على لسان رئيس الفريق الحكومي لتنفيذ اتفاق الحديدة محمد عيضة، السبت 18 أبريل/نيسان، "وفاة اتفاق ستوكهولم" عقب وفاة استشهاد ضابط الارتباط عن الفريق الحكومي في الحديدة العقيد محمد الصليحي متأثراً بإصابته برصاص قناص حوثي في مارس الماضي.

ووصف ”عيضة“ في تغريدة على"تويتر" رصدها ”مأرب برس“، اتفاق ستوكهولم الموقع مع الانقلابيين الحوثيين في ديسمبر 2018، بـ"اتفاقية الوهم".

من جهته، اتهم وزير الإعلام في الحكومة اليمنية "الشرعية" معمر الإرياني، مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها إلى محافظة الحديدة غربي البلاد، بالتنصل عن مسؤولياتهم والتقاعس عن تقديم الدعم والإخلاء الطبي رغم التقارير الطبية التي أكدت تدهور الوضع الصحي للعقيد الصليحي.

وقال الارياني في تغريدتين على "توتير"، إن استشهاد الصليحي في مستشفى النقيب بعدن متأثرا بإصابته برصاصة قناصة الحوثيين أثناء تواجده في إحدى نقاط الرقابة في 11 مارس، يؤكد من جديد أن الجماعة لا عهد لها ولا ميثاق ولا ذمة ولا يمكن أن تكون شريكة في صناعة السلام".

وأضاف "نستنكر بشدة تنصل المبعوث الأممي مارتن غريفيث وفريق الرقابة برئاسة الجنرال أبهيجيت غوها عن مسئولياتها وعدم الإدانة الواضحة للاعتداء على أحد العاملين في فريق الرقابة المشتركة لوقف إطلاق النار والتقاعس عن تقديم الدعم والإخلاء الطبي رغم التقارير الطبية التي أكدت تدهور وضعه الصحي"



وتوفي العقيد محمد الصليحي، من الفريق الحكومي بلجنة تنسيق ضباط الارتباط لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، بعد إصابته في 11 مارس، برصاص قناص حوثي أثناء تأدية مهامه في نقطة الرقابة الخامسة "سيتي ماكس"، وتم إسعافه حينها إلى عدن.



ويعتبر اتفاق الحديدة بين الحكومة "الشرعية" والحوثيين، أحد ثلاثة ملفات تم الاتفاق عليها نهاية ديسمبر 2018، بالعاصمة السويدية ستوكهولم، بينها ملفا تبادل الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن تعز.