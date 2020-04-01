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الكشف عن إصابة فنان يمني شهير بفيروس ”كورونا“

السبت 18 إبريل-نيسان 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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كشف فنان يمني شهير مقيم في دولة الإمارات، الجمعة 17 أبريل/نيسان 2019م، عن إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وروى قصة معاناته مع المرض.

ونشر الممثل إبراهيم المريسي، الشهير بـ"العم ناجي"، عبر د”إنستجرام“، صورة من أحد المستشفيات معلقا: "أصبت بكورونا، وهذا قضاء الله وقدره، واللهم لك الحمد".

ونشر "المريسي" مقطع فيديو عبر "يوتيوب" روى فيه قصة إصابته بالفيروس؛ حيث يتواجد منذ أسبوع بالحجر الصحي.

وأشار إلى أنه كان يحجر نفسه قبلها في منزله دون أن يعلم أنه مصاب.

وأوضح "المريسي" الأعراض التي مرت به، خصوصا الزكام وفقدان حاستي الشم والتذوق.

وكشف أنه مر بحالة نفسية سيئة في بدايات الحجر، لكنه تحسن مع الوقت.

وحتى ظهر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و265 ألفا، توفي منهم أكثر من 154 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 581 ألفا، بحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.

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