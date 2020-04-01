الرئيس هادي ونائبه يعزيان في رحيل قائد عسكري رفيع

السبت 18 إبريل-نيسان 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،اليوم، برقية عزاء ومواساة في استشهاد ضابط الارتباط العقيد محمد الصليحي متأثراً بجراحه إثر إصابته برصاص قناص حوثي وهو يؤدي واجبه في نقاط المراقبة بمحافظة الحديدة.

وأشار رئيس الجمهورية في البرقية الى المواقف البطولية التي جسدها الشهيد الصليحي خلال مشوار حياته..مثمناً دوره الوطني في إحلال السلام وتثبيت وقف إطلاق النار كخطوة من خطوات تنفيذ اتفاق الحديدة.

وعلى ذات الصعيد بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية ، عزاء ومواساة في استشهاد ضابط الارتباط العقيد محمد الصليحي متأثرا بجراحه إثر إصابته برصاص قناص حوثي وهو يؤدي واجبه في نقاط المراقبة بمحافظة الحديدة.

وأشاد نائب الرئيس بمناقب الشهيد ودوره الوطني المنوط به في إحلال السلام وتثبيت وقف إطلاق النار كخطوة من خطوات تنفيذ اتفاق الحديدة، الذي لم تتقيد الميليشيات الحوثية بأي من بنوده، وكان استهدافها للعقيد البطل الصليحي صورة سيئة معهودة منها تعكس طريقة تعاملها الدائم مع الاتفاقات والمواثيق المختلفة.

وعبر نائب رئيس الجمهورية في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد الصليحي وزملائه..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.