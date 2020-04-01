تطورات متسارعة من سقطرى .. الجيش يستعيد المطار ومصادر تكشف عن مصير المتمردين ومخازن سلاح اللواء الأول مشاة

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اعلنت القوات الحكومية، اليوم السبت، استعادة السيطرة على مطار أرخبيل سقطرى، من قبضة المتمردين، المدعومين إماراتياً.
وقال رئيس أركان اللواء الأول مشاة بحري العميد الركن ناصر قيس، إن "مطار سقطرى بات تحت السيطرة وتتولى ووحدات من اللواء حمايته".(وفقا للمركز الإعلامي لمحافظة سقطرى).
أشار العميد قيس، إلى أن سقطرى لم تشهد أي حادثة أو قضية جنائية قتل كون أبناءها يحبون السلم، والكل ينعم بالسلام والكل لا يحمل السلاح وولاءهم لله وللوطن وللشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي.
وأكد أن مطار سقطرى الدولي "أصبح في مأمن وتحت السيطرة وبمسؤولية قيادة اللواء الأول مشاء بحري".
في السياق قالت"يمن شباب نت"، نقلا عن مصدر حكومي إن" الكتائب المتمردة، انسحبت من مطار سقطرى إلى مقر كتيبة الدبابات على بعد نصف كيلومتر من المطار".
وذكر المصدر، أن مخازن الأسلحة التابعة للواء، ما تزال(حتى لحظة كتابة الخبر5,30) تحت سيطرة المتمردين.. مشيراً إلى أن هناك تحركات يقودها مشايخ وأعيان المحافظة لاحتواء الموقف، وأبعاد فتيل الصراع والنزاع بين أبناء المحافظة".
والخميس، قالت قيادة اللواء الأول مشاة بحري، إن"مطار سقطرى والمخازن المركزية لتسليح اللواء خارج السيطرة نتيجة تمرد الكتائب المكلفة بحراسة المخازن وتأمين المطار من الجهة الغربية.
والثلاثاء الماضي، أعلنت ثلاث كتائب من اللواء تمردها على الحكومة الشرعية وانضمامها للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.
وتتهم السلطة المحلية في محافظة سقطرى، دولة الإمارات بشراء الولاءات ودعم مليشيات خارجة عن النظام والقانون لنشر الفوضى في الأرخبيل.