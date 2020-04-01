فنانة عربية شهيرة جدا تعترف: لأول مرة أختم القرآن بحياتي وكورونا منحة من الله .. فيديو

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يبدو أن محنة العزل الصحي الطوعي بسبب انتشار فيروس كورونا ستمنح المطربة السورية أصالة المزيد من الفرص للتقرب إلى الله، فبعد إعلانها سابقا عن التزامها بأداء فروض الصلاة بانتظام، أكدت صباح اليوم السبت أنها ختمت قراءة القرآن الكريم كاملا للمرة الأولى في حياتها.
وأشارت اصالة في مقطع فيديو عبر خاصية الاستوري بحسابها على موقع إنستقرام: انا متأثرة اليوم بشكل كبير لاني ختمت القرأن للمرة الأولي في حياتي من ساعة ولادتي.
وسبق أن أكدت اصالة أن وجودها داخل المنزل التزاما بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا دفعها للمواظبة على الصلاة، وقالت عبر بث مباشر مع جمهورها عبر حسابها بموقع إنستقرام: أن البقاء في المنزل طوال الوقت الماضي دفعها لاكتشاف حياتها ومعرفة أوجه التقصير فيها ومن أهمها عدم أداء الصلوات إلا في أوقات نادرة، ولذلك اتخذت قرارا بالالتزام في الصلاة، كما قررت العودة لتأدية تدريبات الرياضة داخل منزلها مع جولة تمشية خارج المنزل.
اصالة اعترفت عبر البث المباشر بأنها استهانت أولا بفيروس كورونا وظنت أنه مجرد دور برد شديد وأن العالم يبالغ في تقدير الأزمة، وقالت إنها تلقت الصدمة لاحقا واحتاجت الكثير من الوقت لاستيعاب الصدمة، وأشارت إلى أنها ضعيفة وهشة أمام الصدمات والأحزان وتحتاج للكثير من الوقت حتى تستوعبها.