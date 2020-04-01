ترامب يدعو الى تحرير ثلاث ولايات والثورة على حكامها

السبت 18 إبريل-نيسان 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعمه المبطن للاحتجاجات، وبعضها مسلح، في عدد من الولايات الأمريكي، بسبب فرض حكامها حظرا للتجول هناك بسبب انتشار فيروس كورونا.

ودعا ترامب صراحة على صفحته على تويتر إلى “تحرير” الولايات الأمريكية لأنه حكامها ينتمون للحزب الديمقراطي المنافس.

وكتب الملياردير الجمهوري رسائل بأحرف كبيرة على حسابه في تويتر “حرروا مينيسوتا!”، “حرروا ميشيغان!” و”حرروا فرجينيا!”.

وهذه الولايات الثلاث يحكمها ديمقراطيون أمروا السكان بالبقاء في منازلهم.

وفي هذه الولايات، خرق متظاهرون هذا الأسبوع أوامر البقاء في المنزل، وخرجوا احتجاجا على الحجْر ومن أجل دعوة حكامهم الى إعادة فتح الاقتصاد.

وفي سانت بول في مينيسوتا تجمع المئات الجمعة تحت شعار “حرروا مينيسوتا” واحتشدوا أمام منزل الحاكم تيم وولز، بحسب الإعلام المحلي.

وفي لانسينغ عاصمة ولاية ميشيغن، تجمع زهاء ثلاثة آلاف الأربعاء، وبعضهم كان مسلحا، للتنديد بالحاكمة الديمقراطية غريتشن ويتمان، وحمل بعضهم لافتات مؤيدة لترامب.

من جهته قال حاكم فرجينيا رالف نورثام إنه “ليس لديه وقت للانخراط بحروب على تويتر”. واضاف امام صحافيين “فريقي وانا نخوض حربًا بيولوجية” ضد فيروس كورونا المستجد.

أما حاكم مينيسوتا تيم وولز فقال إن “مسؤوليته الأولى” تتمثل في حماية السكان. وقال انه اذا كان ممكنا “العودة إلى العمل غدًا، فهذا بالضبط ما سنفعله”.

بدوره عبّر الحاكم الديمقراطي لولاية واشنطن جاي إنسلي عن غضبه حيال تغريدات ترامب لأنه قال إنها تشجع على “أعمال خطرة وغير قانونية”.

وقال “إنّه يُعرّض ملايين الناس لخطر الاصابة بكوفيد-19. إنّ (..) دعواته إلى تحرير ولايات قد تؤدي الى اعمال عنف”.

في وقت سابق، أكد ترامب، اعتزامه التحرك لإعادة فتح اقتصاد بلاده مرة أخرى، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، وذلك وفق خطة تدريجية تسير على ثلاث مراحل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب، الخميس الماضي، في مؤتمر الصحفي من البيت الأبيض، بالعاصمة واشنطن؛ للحديث حول آخر مستجدات وتطورات تفشي الفيروس بالبلاد.

وقال ترامب في تصريحاته “السلطات ستعيد فتح الاقتصاد وترفع القيود المفروضة بسبب كورونا تدريجيا”، مشيرا إلى أن “إغلاقا طويل الأمد من شأنه إلحاق ضرر ضخم بالصحة العامة”.