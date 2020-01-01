هادي يهاتف العرادة ويشدد على عدة اجراءات والمحافظ يرد : سنظل أوفياء مخلصين للوطن

السبت 18 إبريل-نيسان 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- سبأ

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أجرى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ،اليوم السبت اتصالاً هاتفياً بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة للاطلاع على مستجدات الأوضاع بالمحافظة بجوانبها ومجالاتها المختلفة.

ووقف الرئيس خلال الاتصال على مسار تنفيذ توجيهاته للحكومة ومنها للسلطات المحلية بالمحافظة بما يتصل بمتابعة الاضرار الناجمة على هطول الأمطار وتدفق السيول وايواء النازحين وتوفير ما يلزم للإغاثة والايواء والتسكين لتجاوز هذا العارض الذي خلف اثارا وتداعيات في عددا من المناطق والمحافظات اليمنية ، بحسب وكالة سبأ.

وشدد هادي في الاتصال على أهمية اخذ الاحتياطات اللازمة وتفادي مجاري السيول وتعزيز وخلق الوعي لدى عامة الناس ومنهم النازحين.

وضربت سيول جارفة محافظة مارب يوم الاربعاء الماضي تسببت بوفاة 5 اشخاص على الاقل والحقت اضرارا كبيرة بعدة احياء ومخيمات نازحين.

كما اطلع الرئيس على الجهود التي تبذلها قيادة المحافظة والسلطات المعنية لتقديم الخدمات والواجبات الضرورية في ظل الدعم والرعاية من قبل قيادة الدولة تجاه ابناءهم في مختلف المواقف والظروف.

وقال:" سنتجاوز معاً ظروف الحرب واثارها كما نتجاوز اليوم بوحدة الصف وتلاحمنا ظروف الكوارث والطوارئ وسنبني اليمن الاتحادي المنشود بدعم واسناد من الاشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية".

من جانبه عبر المحافظ العرادة عن سروره بهذا الاتصال الذي يجسد حرص ومتابعة الرئيس الحثيثة لمختلف التطورات والأوضاع في ارجاء الوطن ومنها محافظة مأرب التي كان حاضراً معها وبتوجيهاته الكريمة بتقديم كافة اشكال الدعم والممكن والمتاح للتغلب على اثار الامطار والسيول ومخلفاتها ومواساة المتضررين والنازحين وتقديم الرعاية الكاملة لهم.

وقال:" سنظل جنوداً مخلصين للوطن ولقيادته الرشيدة وسنعمل وفق توجيهاتهم بما يخفف من معاناتهم ويخدم ابنا الوطن وينتصر لإرادة شعبنا ودحر مشاريع التمرد والظلام".