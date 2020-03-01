أسوأ 24 ساعة تمر على السعودية مع كورونا .. رقم غير مسبوق في عدد المصابين ووفاة آخرين بينهم شاب

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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 8274 حالة، بعد اكتشاف 1132 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي اكبر حصيلة تسجلها المملكة خلال يوم واحد.
كما أعلن المتحدث باسم الصحة السعودية خلال مؤتمر صحفي يومي حول تطورات كورونا ،عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة لسعودي عمره 34 عاما وأربعة وافدين تراوحت أعمارهم بين 45 و80 عاما ليرتفع عدد الوفيات إلى 92 حالة.
وأضاف أن حالات التعافي من الفيروس ارتفعت إلى 1329 حالة.