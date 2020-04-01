السعودية تعلن موعد تحري هلال رمضان

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دعت المحكمة العليا في السعودية ، إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم الخميس المقبل.
ونقلت جريدة الرياض عن بيان المحكمة: "نظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم 131 هـ، وتاريخ 1 / 8 / 1441 هـ، من أنه لم يثبت دخول شهر شعبان مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رجب 1441هـ، رغم ترائيه، فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الخميس الموافق الثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان حسب قرار لمحكمة العليا المنوه عنه".
وطلبت المحكمة العليا إبلاغ، من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
وأعربت المحكمة عن أملها ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض.