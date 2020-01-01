مصدر أمني بشبوة يحذر من كارثة على منشأة بلحاف ويحمل الامارات المسئولية

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حمل مصدر أمني بمحافظة شبوة اليوم السبت، القوات الإماراتية مسؤولية ما حدث من اشتباكات مساء أمس وسط منشأة بالحاف الغازية وتعريض أكبر مشروع اقتصادي للخطر نتيجة التصرفات اللامسؤولة.
وأكد المصدر في بلاغ صحفي (وصل مأرب برس) أن السلطات في المحافظة سبق وأن خاطبت الرئاسة في أكثر من مناسبة بضرورة إخلاء المنشأة الغازية من القوات الإماراتية التي حولتها إلى معسكر لقواتها، والمطالبة بإعادة تشغيلها بصورة عاجلة لاستئناف تصدير الغاز وتعزيز خزينة الدولة في ضل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد.
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وأضاف: إن ما حصل من اشتباكات بالاعيرة النارية وسط أكبر منشأة غازية في البلاد ينذر بالخطر والكارثة في حال تعرضت المنشأة للخطر والضرر نتيجة الاشتباكات التي حدثت الامر الذي يشكل خطرا على المناطق المحيطة بها والمواطنين الساكنين فيها.
وتابع المصدر: لقد أصبح إخلاء المنشأة الاقتصادية من اي قوات عسكرية وإعادة تسليمها للجهات المختصة ضروريا وعاجل وهو مطلب الجميع للحفاظ على مقدرات الشعب.