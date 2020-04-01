الحوثيون يستهدفون محافظة مأرب بثلاثة صواريخ بالستية في اقل من 12 ساعة

السبت 18 إبريل-نيسان 2020 الساعة 11 صباحاً / مارب برس - خاص

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استهدفت المليشيا الحوثية مدينة مارب مساء امس وفجر اليوم بثلاثة صواريخ بالستية،.

حيث نجحت منظومة الباتريوت السعودية في اعتراض صاروخين بالستيين فجر اليوم أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه مدينة مارب.

وكانت المليشيات الحوثية ايضا قد استهدفت قرب منتصف ليل البارحة محافظة مأرب بصاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي الانقلابية وسقط في مناطق سكنية. في مديرية الوادي، وسمع دوي انفجار عنيف عقب سقوطه.