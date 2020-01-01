مصادر تكشف أسباب أول اشتباك مسلح بين السعودية والامارات في بلحاف شبوة .. سقوط جرحى والوضع متوتر

السبت 18 إبريل-نيسان 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- خاص

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اندلعت اشتباكات عنيفة مساء الجمعة بين قوات إماراتية وأخرى سعودية في منشأة بلحاف الغازية بمحافظة شبوة(جنوب شرق اليمن).

وقالت مصادر عسكرية لـ «مأرب برس» ان قوات اماراتية تتواجد في بلحاف رفضت تسليم مواقعها في المنشأة الغازية ،لقوات سعودية وصلت الى المنطقة مؤخرا بتوجيهات من قيادة التحالف، ما ادى الى اندلاع الاشتباكات.

فيما تحدثت مصادر اخرى عن محاولة القوات الاماراتية تهريب معتقل ينتمي لتنظيم القاعدة وهو ما رفضته القوات السعودية.

واسفرت الاشتباكات التي استخدمت فيها الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ، عن سقوط جرحى من الطرفين ، وهي اول واقعة اشتباك مباشر بين القوتين في شبوة اليمنية.

وطبقا لمصادرنا فإن الاشتباكات استمرت نحو ساعة قبل ان تتوقف فيما لايزال الوضع متوترا حتى اليوم السبت.

وتتواجد قوات اماراتية في بلحاف رغم اعلان ابوظبي سحب قواتها من اليمن ، لكنها تعرقل جهود التحالف بقيادة السعودية لتطبيع الاوضاع في شبوة ومحافظات الجنوب الاخرى.